جدة - نرمين السيد - ويأتى إعلان النمسا بعد يومين من تحذير التحالف العالمى للقاحات والتحصين من النقص الحاد الذى تشهده البلدان النامية فى الأكسجين والإمدادات الطبية لمواجهة الإصابات بفيروس كورونا، إذ أن غالبيتها لم تتمكن من إعطاء جرعة واحدة من لقاح كورونا حتى الآن. فيما استأثرت الدول الغنية باللقاحات، حيث أعطت مواطنيها جرعات اللقاح بمعدل شخص واحد فى الثانية خلال الشهر الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمسا تتهم دول أوروبا بتوقيع عقود سرية للقاحات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.