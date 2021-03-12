واشنطن تدين انتهاكات الصين بحق الإيجور والتبت

جدة - نرمين السيد - أدانت واشنطن انتهاكات الصين للأقليات العرقية والدينية، بما فى ذلك ما وصفته بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية" فى منطقة شينجيانج ضد الإيجور والقيود الشديدة فى التبت، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال مارك كاساير القائم بالأعمال الأمريكى فى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "ندين احتجاز سلطات هونج كونج لنشطاء ديمقراطيين لممارستهم حقوقهم وحرياتهم وندعو إلى إطلاق سراحهم الفورى". وكان البيت الأبيض أعلن الخميس أن مسؤولين أمريكيين سيثيرون قضية "الإبادة الجماعية" للأقلية المسلمة من عرقية الأيجور فى الصين، فى محادثات مع مسؤولين صينيين فى ألاسكا الأسبوع المقبل.

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