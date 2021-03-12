أخبار اليمن : طيران العدوان يستهدف مأرب وصعدة بسلسلة غارات

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طيران العدوان يستهدف مأرب وصعدة بسلسلة غارات

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظتي مأرب وصعدة. طيران العدوان يستهدف مأرب وصعدة بسلسلة غاراتعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظتي مأرب وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان استهدف بـ15 غارة مديرية صرواخ، وغارتين على مديرية مدغل بمأرب. وذكر المصدر أن العدوان قصف بغارتين منطقة الفرع بمديرية كتاف بصعدة. وأشار المصدر إلى أن غارات طيران العدوان خلفت أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

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