العاهل السعودي يعفي وزير الحج والعمرة من منصبه

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء وزير الحج والعمرة صالح بن طاهر بنتن من منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الأمر الملكي يعفي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزير الحج والعمرة من منصبه، ويكلف الدكتور عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.

وكان صالح بن طاهر بنتن قد تولى منصبه وزيرا للحج والعمرة منذ 2016.

هذا وقضى أمر ملكي آخر بإنهاء خدمة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله الرشيد، رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين الشيخ علي بن سليمان بن علي السعوي رئيسا للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.

كما تقرر إعفاء عبدالهادي بن أحمد بن عبدالوهاب المنصوري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، من منصبه، وتعيين عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الدعيلج رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.