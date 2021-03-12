نقل الرئيس الأرمنى إلى المستشفى بسبب مضاعفات ناجمة عن كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة أنباء "سبوتنيك"، قالت مساعدة رئيس الجمهورية أسميك بيتروسيان، اليوم الجمعة بأن ساركيسيان يخضع لفحوصات فى مركز طبى بالعاصمة يريفان. ونفت مساعدة الرئيس صحة تقرير نشرته صحيفة "جراباراك" الأرمنية فى وقت سابق من اليوم، مفاده أن سبب نقل ساركيسيان إلى المستشفى يعود إلى مشاكل قلبية ويخضع حاليا لعملية زرع دعامة تاجية.

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