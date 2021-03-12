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جدة - نرمين السيد -
وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال بليحق إن مدينة بنغازى آمنة وأن النقل تم لأسباب تنظيمية ولوجستية، مشيرا إلى أن مجلس النواب يمكنه أن يعقد جلساته سواء بمقر الدستورى ببنغازى أو المؤقت بطبرق.
وشدد على أنه لا صحة لما يشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النواب الليبى : نقل اجتماع المجلس إلى طبرق لا علاقة له بالجانب الأمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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