النواب الليبى : نقل اجتماع المجلس إلى طبرق لا علاقة له بالجانب الأمنى

جدة - نرمين السيد -

وحسبما نقلت قناة "روسيا اليوم"، قال بليحق إن مدينة بنغازى آمنة وأن النقل تم لأسباب تنظيمية ولوجستية، مشيرا إلى أن مجلس النواب يمكنه أن يعقد جلساته سواء بمقر الدستورى ببنغازى أو المؤقت بطبرق.

وشدد على أنه لا صحة لما يشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه.