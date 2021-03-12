المبعوث الأمريكى : خطة لوقف إطلاق النار فى اليمن قدمت للحوثيين

جدة - نرمين السيد - كشف المبعوث الأمريكى إلى اليمن، تيموثى ليندركينج، عن تقديم خطة لوقف إطلاق النار فى اليمن للحوثيين، مشيرا إلى أنه دون وقف إطلاق النار سيدخل اليمن فى صراع وعدم استقرار كبيرين.





وحسبما أفادت قناة "العربية"، اليوم الجمعة، قال المبعوث الأمريكى إن جماعة الحوثى تواصل تصعيدها العسكرى للسيطرة على مأرب، مطالبا الحوثيين بالتوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وأكد المبعوث الأمريكى أن السعودية التزمت من جانب واحد بوقف النار منذ سبتمبر رغم 30 هجوما حوثيا عليها.

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