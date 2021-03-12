أخبار اليمن : رصد 11 طائرة تجسسية معادية في سماء الحديدة

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رصد 11 طائرة تجسسية معادية في سماء الحديدة

رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 11 طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان فوق مناطق متفرقة من الحديدة، ضمن خروقات المرتزقة اليومية لاتفاق السويد. رصد 11 طائرة تجسسية معادية في سماء الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 11 طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان فوق مناطق متفرقة من الحديدة، ضمن خروقات المرتزقة اليومية لاتفاق السويد. وأكد مصدر في غرفة العمليات، تسجيل 156 خرقاً خلال الــ24 ساعة الماضية، تضمنت 4 غارات لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 11 طائرة تجسسية في شارع الخمسين والدريهمي والجبلية والفازة. وأوضح المصدر أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في المنظر وقرب شارع الخمسين، و38 خرقًا بقصف مدفعي و103 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.

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