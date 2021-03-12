إصابة 6 فلسطينيين بينهم وزير العمل فى مواجهات مع جيش الاحتلال

جدة - نرمين السيد - أصيب 6 فلسطينيين بينهم وزير العمل، نصرى أبو جيش بجروح، إضافة إلى آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى فى قرية بيت دجن شرق نابلس، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال مسؤول لجنة الدفاع والاستيطان فى القرية، إنه تم نقل وزير العمل الفلسطينى إلى مستشفى رفيديا الحكومى بعد إصابته من قبل القوات الإسرائيلية برصاصة مطاطية بالقدم والاعتداء عليه بالضرب خلال مشاركته بالمسيرة الأسبوعية فى قرية بيت دجن بنابلس. وأضاف أن خمسة مواطنين نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج إثر المواجهات ثلاثة منهم أصيبوا بالرصاص المطاطى واثنان جراء الاعتداء عليهما بالضرب من قبل القوات الإسرائيلية. وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين الشبان وعناصر الجيش الإسرائيلى، خلال المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان فى البلدة.

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