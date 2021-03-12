 الصحة العالمية تجيز لقاح جونسون وتؤكد سلامة أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أكدت الصحة العالمية، سلامة لقاح أسترازينيكا فى التصدى لفيروس كورونا المتسجد. وقالت المنظمة، إن التوزيع غير المتساوى للقاحات كورونا يهدد التعافى العالمى من الجائحة، موضحة "نأمل أن يساعد لقاح جونسون آند جونسون فى تقليص فجوة التوزيع عالميا".

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