عاجل .. تحالف دعم الشرعية يعلن تدمير منظومة دفاع جوى حوثية باليمن

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، أن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أعلن تدميره منظومة دفاع جوى معادى تتبع للمليشيا الحوثية فى جبهة مأرب.





وقال المبعوث الأمريكى لليمن تيموثى ليندركينج، فى وقت سابق اليوم الجمعة، إن جماعة الحوثى تواصل تصعيدها العسكرى للسيطرة على مأرب، مطالبا الحوثيين بالتوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وكشف ليندركينج، عن تقديم خطة لوقف إطلاق النار فى اليمن للحوثيين.

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