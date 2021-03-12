السفير السورى فى موسكو ينفى نقل بشار الأسد إلى روسيا للعلاج

جدة - نرمين السيد - وقال حداد فى تصريح لوكالة "نوفوستى" الروسية، اليوم الجمعة: "هذه الأقاويل باطلة تماما. الرئيس موجود فى سوريا، والأنباء بخلاف ذلك عارية عن الصحة".
وكانت الرئاسة السورية، قد أعلنت الاثنين أن بشار الأسد وعقيلته أسماء أصيبا بفيروس كورونا، وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.
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