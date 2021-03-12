أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يعلن غرة شهر شعبان ويدعو الجهات الرسمية

الفلكي الشوافي يعلن غرة شهر شعبان ويدعو الجهات الرسميةأعلن الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي، اليوم الجمعة، إنه وفق الحسابات الفلكية سيكون يوم الأحد 14 مارس، هو أول يوم من أيام شهر شعبان.

وأوضح الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن هلال شهر شعبان يولد فلكياً بالاقتران المركزي للشمس والقمر يوم السبت 13 مارس 2021 الساعة 1:21 ظهرا بتوقيت العاصمة صنعاء (UTC+3) ويغرب في ذات اليوم على سواحل غرب اليمن بعد غروب الشمس بحوالي 9 دقائق ومنه يكون بالحساب الفلكي يوم الأحد الموافق 14 مارس 2021 هو بداية شهر شعبان 1442 هجرية.

وقال الفلكي اليمني نحيط الجهات الرسمية بشهادتنا هذة بالحساب الفلكي كرؤية بالعقل مع التنويه إلى أنه في حالة رؤيتهم تطبيق معيار الرؤية بالعين يتطلب هذا المعيار الدعوة لتحري الهلال وإعلانهم عن نتائج التحري سواء بعدم إمكانية رؤية الهلال بالعين أو برؤيته من مطالع البلد أو مطالع تشترك بحزء من الليلة.

ودعا الشوافي الجميع إلى اتباع إعلان الجهات الرسمية سواء إختلفت أو اتفقت نتائج الرؤية بالعين مع الحساب الفلكي.