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صور .. حادث تصادم بين مقاتلة ميج 29 وسيارة فى أوكرانيا 

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محمد بدر 2021-03-12 20:08 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وقال مركز القيادة الجوية، فى بيان، إن سيارة اصطدمت بمقاتلة من طراز "ميج-29" أثناء سحبها إلى ساحة انتظار الطائرات، مما أدى إلى نشوب حريق.

ووقع الحادث مساء الأربعاء، ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.

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كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاتلة المتمركزة فى قاعدة جوية بالقرب من العاصمة كييف أصيبت بأضرار كبيرة بمحركها وجسم طائرتها.

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يذكر أن "ميج- 29" هى طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الرابع دخلت الخدمة لأول مرة فى الاتحاد السوفييتى فى عام 1983.

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