صور .. حادث تصادم بين مقاتلة ميج 29 وسيارة فى أوكرانيا 

جدة - نرمين السيد - وقال مركز القيادة الجوية، فى بيان، إن سيارة اصطدمت بمقاتلة من طراز "ميج-29" أثناء سحبها إلى ساحة انتظار الطائرات، مما أدى إلى نشوب حريق.

ووقع الحادث مساء الأربعاء، ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل.

كما ذكرت وسائل إعلام محلية أن المقاتلة المتمركزة فى قاعدة جوية بالقرب من العاصمة كييف أصيبت بأضرار كبيرة بمحركها وجسم طائرتها.

يذكر أن "ميج- 29" هى طائرة مقاتلة متعددة الأغراض من الجيل الرابع دخلت الخدمة لأول مرة فى الاتحاد السوفييتى فى عام 1983.