الحريري يبحث مع لافروف تطورات الوضع في لبنان

دوت الخليج :- بحث رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، الثلاثاء، تطورات الوضع في لبنان والمنطقة، مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في أبوظبي.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للحريري، وصلت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان إن الحريري التقى في أبوظبي لافروف في حضور مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف".

وأضاف أن "الجانبين بحثا مجمل الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة"، دون مزيد من التفاصيل.

ويوجد الحريري في الإمارات منذ الأربعاء الماضي، حسب ما أعلنه مكتبه الإعلامي آنذاك.

ويقوم وزير الخارجية الروسي حاليا بجولة في دول الخليج، خلال الفترة بين 8 و12 مارس/آذار الجاري تشمل الإمارات، والسعودية، وقطر، حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

وبسبب اختلافات بالرؤى بين القوى السياسية، يعجز الحريري عن تأليف حكومة جديدة منذ أكثر من 4 أشهر، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2020 إثر استقالة حكومة إدارة الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، بعد 6 أيام على انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس/آب من العام ذاته.

ووسط استقطاب حاد، يمر لبنان بأزمة سياسية واقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 - 1990).

وتصاعدت الإثنين موجة احتجاجات عارمة، شملت قطع طرقات بالعاصمة بيروت، على خلفية انهيار قيمة العملة المحلية إلى أدنى مستوى لتتخطى للمرة الأولى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال السعر الرسمي للدولار 1510 ليرات.

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