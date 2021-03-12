الحوثيون يرفضون مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وكشف المبعوث الأمريكى إلى اليمن، تيموثى ليندركينج، فى وقت سابق اليوم الجمعة، عن تقديم خطة لوقف إطلاق النار فى اليمن للحوثيين، مشيرا إلى أنه دون وقف إطلاق النار سيدخل اليمن فى صراع وعدم استقرار كبيرين.

وقال ليندركينج، إن جماعة الحوثى تواصل تصعيدها العسكرى للسيطرة على مأرب، مطالبا الحوثيين بالتوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد المبعوث الأمريكى أن السعودية التزمت من جانب واحد بوقف النار منذ سبتمبر رغم 30 هجوما حوثيا عليها.