وزير داخلية فرنسا أمام القضاء بتهمة الاغتصاب

جدة - نرمين السيد - ووصل دارمانين إلى المحكمة بعد ظهر الجمعة برفقة محاميه مى بيير أوليفييه سور، وآنا ماتياس تشيتشبورتيتش، ليواجه أمام قاضى التحقيق صوفى باترسون سباتز، المرأة التى تتهمه بالاغتصاب، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وهذه المرة الأولى التى يتواجه فيها دارمانين مع المدعية فى دعوى مرفوعة منذ 2017.

الوزير الذى أضفيت عليه صفة الشاهد "المساعد" فى هذه القضية، مدعى عليه بالاغتصاب والتحرش الجنسى وخيانة الأمانة، فيما التحقيق فى التهم المنسوبة إليه يعود إلى عام 2009.

وقال جيرالد دارمانين مطلع فبراير إنه حرم من المواجهة، وأكد مصدر مطلع أنه بعد صعوبات تنظيمية، تم تحديد موعد مواجهة فى مكتب قاضى التحقيق فى غضون أسابيع قليلة فى فرنسا.