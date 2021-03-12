أخبار اليمن : ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ في مأرب ﻳﺨﺘﻄﻔﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 150 ﻣﻮﺍﻃناً

ﻣﺮﺗﺰﻗﺔ ﺍﻟﻌﺪﻭ في مأرب ﻳﺨﺘﻄﻔﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 150 ﻣﻮﺍﻃناً
كشف المركز الإعلامي لمحافظة مأرب عن اختطاف مليشيا مرتزقة العدو السعودي بمدينة مأرب، أكثر من 150 مواطن بينهم 15 امرأة خلال شهر.
وأوضحت إحصائية صادرة عن المركز أن مليشيا حزب الإصلاح شنت عمليات مداهمة واختطاف في عدد من أحياء المدينة ومخيمات النازحين، ومناطق المنين والفاو والجفينة واعتقلت عشرات المواطنين بينهم نساء وأطفال واقتيادهم إلى سجون سرية.
وأشارت الإحصائية إلى أن من بين المختطفين طالبتين في الصف الرابع، جرى اختطافهن على خلفية تمزيقهن لصور المدعو الصريع عبدالغني شعلان.
وأكد المركز أن المختطفين تم إخفائهم عن ذويهم ومنعهم من التواصل بأسرهم، ويتعرضون لمعاملة سيئة وتعذيب نفسي وجسدي لإرغامهم على الإعتراف بتهم ملفقة وجهت لهم.
وأفاد أن مليشيا مرتزقة العدوان كثفت من عمليات الإختطاف والمداهمة والتضييق على حريات المواطنين مع اقتراب الجيش واللجان الشعبية من مدينة مأرب .. لافتا إلى أن غالبية الاعتقالات تجري بسبب الإنتماء الأسري أو المناطقي.
وذكرت الإحصائية أن عدد من المختطفين، هم من أبناء مأرب الذين يرفضون الإنجرار والتجند لخدمة العدوان ومرتزقته.
ودعا المركز المنظمات الدولية والإنسانية التحرك العاجل للاطلاع على أوضاع المختطفين في السجون ومعاناتهم .. مشيراً إلى تسجيل أكثر من 20 حالة وفاة داخل سجون مرتزقة العدوان بمدينة مأرب خلال العام الماضي.
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