روسيا بمجلس حقوق الإنسان : تصرفات أوروبا وأمريكا ضد المتظاهرين وحشية

جدة - نرمين السيد - وصف الوفد الروسى المشارك فى الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة بجنيف، قمع الهيئات الأمنية الأمريكية والأوروبية للمحتجين بأنها "قاسية ووحشية فى بعض الأحيان".





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، دعا دميترى فوروبيوف ممثل الوفد الروسى، فى خطابه أمام الجلسة اليوم الجمعة، المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان، إلى النظر فى الوضع فى مجال احترام الحقوق والحريات فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.

وقال إن "الوضع المتعلق بالحق فى حرية التجمع السلمى فى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، يثير قلقا شديدا. هذه الدول تُظهر للعالم على نحو متزايد كيف لا يجوز معاملة مواطنيها". فى هذه الدول، تعامل الهيئات الأمنية، وتقمع بشدة أعمال الاحتجاج الجماهيرى".