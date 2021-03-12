روسيا بمجلس حقوق الإنسان : تصرفات أوروبا وأمريكا ضد المتظاهرين وحشية

وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، دعا دميترى فوروبيوف ممثل الوفد الروسى، فى خطابه أمام الجلسة اليوم الجمعة، المقررين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان، إلى النظر فى الوضع فى مجال احترام الحقوق والحريات فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى.
وقال إن "الوضع المتعلق بالحق فى حرية التجمع السلمى فى الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبى، يثير قلقا شديدا. هذه الدول تُظهر للعالم على نحو متزايد كيف لا يجوز معاملة مواطنيها". فى هذه الدول، تعامل الهيئات الأمنية، وتقمع بشدة أعمال الاحتجاج الجماهيرى".
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