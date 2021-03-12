فيديو .. مظاهرات فى الجزائر للجمعة الثالثة تطالب بإصلاحات

ووقع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أمس الخميس، مرسوما لإجراء انتخابات نيابية مبكرة يوم 12 يونيو المقبل.
وتوجه آلاف من مختلف مناطق العاصمة إلى وسطها، وتظاهروا عقب صلاة الجمعة، ورددوا هتافات تطالب بـ"تغيير حقيقى وشامل" و"إقامة دولة الحق والقانون".
كما رفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات من قبيل "الكلمة للشعب" و"انتخابات شفافة" و"مكافحة الفساد".
وأطلق النشطاء على مظاهرات اليوم "الجمعة الـ108 للحراك" لكونها امتدادا للحراك المنطلق فى 22 فبراير 2019.
وفى السياق، أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى، خروج مسيرات احتجاجية شارك فيها الآلاف بعدة ولايات جزائرية، الجمعة، وتلك الولايات هى بجاية وتيزى وزو وبومرداس والبويرة بمنطقة القبائل (وسط)، إضافة إلى قسنطينة وسكيكدة وجيجل وعنابة (شرق)، ووهران (غرب).
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