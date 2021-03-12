جدة - نرمين السيد - ودعا المنفى، فى لقاء صحفى، نقلته قناة "العربية- الحدث، الليبيين للتسامح فيما بينهم لتحقيق التعايش السلمى، مشيرا إلى أن أن الجهد الأكبر سينصب خلال الفترة المقبلة على إجراء المصالحة الوطنية.
وأكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى الجديد، على أنه سيواصل دعم جهود اللجنة العسكرية 5+5 فى تعزيز السلم، فى الأراضى الليبية.
ومنح مجلس النواب الليبى بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء الماضى.
وتعهد الدبيبة فى كلمة بالمناسبة بالعمل من أجل المصلحة الوطنية، وبعدم تكرار الحرب فى بلاده، واصفا منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بـ"اللحظة التاريخية"، مشددا على أن بلاده ستصل بالوحدة إلى بر الأمان.
من جانبه، أعلن رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح، أن الحكومة الليبية الجديدة ستؤدى اليمين الدستورية فى مدينة بنغازى الاثنين المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. المنفى : سنوفر الظروف المناسبة للحكومة الجديدة لتباشر عملها بسرعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.