مستشار الأمن الأمريكى : من حقنا الرد على هجمات تستهدفنا فى العراق

جدة - نرمين السيد - وفيما يخص الشأن الإيرانى، شدد سوليفان على أن الولايات المتحدة ستمنع إيران من الحصول على السلاح النووى.
وقال وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، الأحد الماضى، إن واشنطن سترد على الهجوم الصاروخى بالعراق فى الوقت الذى تختاره.
وأوضح أوستن، أن واشنطن ستوجه ضربة ردا على الهجوم الصاروخى فى عين الأسد بالعراق فى الوقت الذى تختاره، موضحا "نأمل أن تفعل إيران الأشياء الصحيحة".
وأعلن مصدر أمنى عراقى، قبل أيام، وفاة متعاقد مدنى بسكتة قلبية إثر الهجوم الصاروخى على قاعدة عين الأسد فى العراق.
وكانت وكالة الأنباء العراقية، قد أعلنت، استهداف قاعدة عين الأسد فى محافظة الأنبار والتى تستضيف قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولى بعشرة صواريخ، بحسب ما نقلت قناة "العربية".
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