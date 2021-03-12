فيديو .. حريق على متن سفينة سياحية فى ميناء كركيرا اليونانى

جدة - نرمين السيد - حريق على متن سفينة سياحية فى ميناء كركيرا اليونانيحصيلة ضحايا حرائق اليونان تقترب من 100 شخص
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن السفينة ترسو فى الميناء منذ الـ30 من يناير الماضى، وأنه "لا يوجد ركاب على متنها باستثناء أفراد طاقمها"، مؤكدة أنه لم تقع إصابات بين أفراد الطاقم.
وذكرت أنه "تم إرسال رجال الإطفاء إلى الميناء لمعالجة النيران التى اجتاحت الجانب الأيمن من السفينة، ولم يتم تحديد أسباب الحريق بعد".
وذكرت خدمة الإطفاء اليونانية أنه "تم إرسال 38 رجل إطفاء و13 سيارة، بالإضافة إلى زورق إطفاء على الفور لإخماد الحريق".
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