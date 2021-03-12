أول ظهور للملكة إليزابيث منذ مقابلة هارى وميجان

جدة - نرمين السيد - وفى مكالمة عبر الفيديو مع مجموعة من العلماء وتلامذة المدارس لإحياء أسبوع العلوم البريطانى، لم تتطرق الملكة إلى المقابلة، خاصة وأن نهج العائلة المعتاد إزاء تصريحات كهذه هو أنها أمر عائلى خاص، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وناقشت الملكة آخر المستجدات فى مهمة "برسيفيرانس" التى أطلقتها وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى سطح المريخ، واكتشاف نيزك نادر هبط فى غلاستيرشير، غرب بريطانيا الشهر الماضى، وهو أول نيزك تم اكتشافه فى المملكة المتحدة منذ 30 عاما.

وفى مقابلة أجرتها معها المذيعة الأمريكية أوبرا وينفرى بثت يوم الأحد الماضى، قالت ميجان إن فردا من العائلة المالكة أطلق تعليقا عنصريا يتعلق بابنهما آرتشى، فى حين انتقد هارى العائلة فى طريقة تفاعلها مع معاملة الصحافة لزوجته.

وأصدر قصر بكنجهام بيانا يوم الثلاثاء باسم الملكة إليزابيث جاء فيه أن أفراد العائلة المالكة شعروا بالحزن عندما علموا بالأحداث التى مر بها الأمير هارى وزوجته ميجان فى السنوات القليلة الماضية.

وأعربت الملكة إليزابيث الثانية عن "حزنها" للمصاعب التى تعرض لها الأمير هارى وزوجته ميجان والتى تحدثا عنها خلال المقابلة التلفزيونية مع الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفرى، وأكدت أنها ستأخذ الإدعاءات بخصوص العنصرية "على محمل الجد" وستعالجها "بعيدا عن الأضواء".