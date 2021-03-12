عاجل .. توزيع أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "CNBC" الأمريكية، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وزعت أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن، كما تم تطعيم نحو 13% من البالغين بشكل كامل.





ووقع الرئيس الأمريكى جو بايدن، مساء أمس الخميس، على خطة التحفيز الاقتصادى، ضد كورونا، مشيرا إلى أن هذه الخطة ستكون العمود الفقرى لإعادة بناء اقتصاد الولايات المتحدة. ووقع الرئيس جو بايدن على حزمة الإغاثة من فيروس كورونا "خطة التحفيز الاقتصادى"، بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تتحرك واشنطن لإرسال مساعدات جديدة هذا الشهر. وسترسل الخطة مدفوعات مباشرة تصل إلى 1.400 دولار لمعظم الأمريكيين، وتمديد 300 دولار فى الأسبوع لتعزيز التأمين ضد البطالة حتى 6 سبتمبر وتوسيع الائتمان الضريبى للأطفال لمدة عام.

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