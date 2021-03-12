عائلة جورج فلويد توافق على تسوية مقابل 27 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - قال محامون أمريكيون، اليوم الجمعة، إن عائلة جورج فلويد -الذى قتل بواسطة رجل شرطة مكث بقدمه فوق رقبته فى مينيابوليس- وافقت على تسوية تمنحها تعويضا قدره 27 مليون دولار، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية.





وأجريت الاثنين الماضى، جلسة محاكمة الشرطى الأمريكى المتهم بقتل جورج فلويد، وحضر شوفين "44 عاما" الذى أطلق سراحه بكفالة فى الوقت المحدد إلى المحكمة فى مينيابوليس بشمال الولايات المتحدة، حيث كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة باختيار أعضاء هيئة المحلفين. وتردد اسم جورج فلويد الأربعينى الأسود فى جميع أرجاء العالم عند مقتله اختناقا فى 25 مايو تحت ركبة شرطى أبيض ركع على عنقه لدى توقيفه فى مينيابوليس. ووجهت تهمة القتل إلى الشرطى ديريك شوفين الذى أبقى الضغط على عنق جورج فلويد لحوالى 9 دقائق رغم توسل الموقوف وتكراره "لا يمكننى التنفس".

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