الهجرة الدولية تحذر من مقتل عدد كبير بمركز احتجاز تابع للحوثيين فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، دعت المنظمة الدولية للهجرة، الحوثيين السماح بالوصول إلى مركز احتجاز المهاجرين فى صنعاء.

وأعلنت ميليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، رفضها المقترح الأمريكى الخاص بوقف إطلاق النار فى اليمن.

وكشف المبعوث الأمريكى إلى اليمن، تيموثى ليندركينج، فى وقت سابق اليوم الجمعة، عن تقديم خطة لوقف إطلاق النار فى اليمن للحوثيين، مشيرا إلى أنه دون وقف إطلاق النار سيدخل اليمن فى صراع وعدم استقرار كبيرين.

وقال ليندركينج، إن جماعة الحوثى تواصل تصعيدها العسكرى للسيطرة على مأرب، مطالبا الحوثيين بالتوقف عن عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.