أخبار اليمن : أغربها الطبيب.. أسباب بسيطة لضغط الدم المرتغع

أغربها الطبيب.. أسباب بسيطة لضغط الدم المرتغعيمكن في بعض الأحيان أن تكون الأسباب التي تؤدي لارتفاع حاد في ضغط الدم بسيطة تماماً، على سبيل المثال، يقفز الضغط لأعلى لأنك تشعر بالبرد أو تريد استخدام المرحاض.

يعكس ضغط الدم قوة تأثير الدم على جدران الأوعية الدموية. وتؤكد جمعية القلب الأمريكية (AHA) أن ارتفاع ضغط الدم المستمر يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، مثل ضعف الانتصاب (الضعف الجنسي)، النوبات القلبية، السكتة الدماغية.

ولكن من المفيد أيضاً معرفة أن ضغط الدم يمكن أن يرتفع لأسباب بسيطة تماما. وفيما يلي 5 أمور يجب مراعاتها إذا كان ضغط الدم لديك مرتفعا بشكل غير متوقع، بحسب ما ذكر موقع " medikforum" الطبي.

1- مراجعة الطبيب: هناك مفهوم ارتفاع ضغط المعطف الأبيض، ما يعني زيادة ضغط الدم لدى أشخاص معينين عند رؤية العاملين الصحيين في زيهم الرسمي.

2- الجهد الحركي: يسبب زيادة في معدل ضربات القلب ما يؤدي لضخ المزيد من الدم لتغذية العضلات، وبزيادة كمبة الدم التي يتم ضخها عبر نظام الأوعية الدموية يزيد الضغط على جدران الأوعية الدموية.

3- الذهاب إلى المرحاض: حيث تحفز المثانة الممتلئة بهرمونات التوتر التي تفرزها الجسم لتفريغها، وخاصة هرمون الأدرينالين، ما يتسبب في انقباض الأوعية الدموية، ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل ملحوظ.

4- وضعية القرفصاء: تتسبب بضغط الأوردة في الساقين، مما قد يؤدي إلى تراكم الدم وزيادة ضغطه على جدران الأوعية.

5- الشعور بالبرد: فعند الإصابة بنزلات البرد، تضيق الأوعية الدموية القريبة من سطح الجلد لتوجيه المزيد من الدم إلى القلب وتدفئة الأعضاء الحيوية، ويمكن أن يؤدي هذا “التحسين” لتدفق الدم إلى زيادة ضغط الدم.