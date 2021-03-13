تركيا تسجل أعلى زيادة يومية فى إصابات كورونا لهذا العام

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الحصيلة بعد أقل من أسبوعين من إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تخفيف القيود التى كانت مفروضة لمواجهة الوباء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وتضاعفت الحصيلة اليومية تقريبا مقارنة بالشهر الماضى، وهى زيادة قالت السلطات إن السبب فيها يرجع إلى طفرات الفيروس.

وأعلن أردوغان إعادة فتح المدارس والمقاهى والمطاعم بشكل جزئى الأسبوع الماضى، وخففت السلطات من قيود الإغلاق خلال عطلات نهاية الأسبوع بعد أن كان عدد الحالات الجديدة قد انخفض إلى أقل من عشرة آلاف يوميا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة وفاة 66 مصابا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 29.356.

كما أظهرت البيانات أن حصيلة الإصابات فى البلاد ارتفعت إلى مليونين و850 ألفا و930 إصابة بحلول اليوم الجمعة.

وقامت تركيا التى يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، بتطعيم نحو 10.87 مليون شخص منذ منتصف يناير، وتستهدف تطعيم 50 مليونا حتى الخريف المقبل.