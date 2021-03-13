جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الحصيلة بعد أقل من أسبوعين من إعلان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تخفيف القيود التى كانت مفروضة لمواجهة الوباء، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وتضاعفت الحصيلة اليومية تقريبا مقارنة بالشهر الماضى، وهى زيادة قالت السلطات إن السبب فيها يرجع إلى طفرات الفيروس.
وأعلن أردوغان إعادة فتح المدارس والمقاهى والمطاعم بشكل جزئى الأسبوع الماضى، وخففت السلطات من قيود الإغلاق خلال عطلات نهاية الأسبوع بعد أن كان عدد الحالات الجديدة قد انخفض إلى أقل من عشرة آلاف يوميا.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم الجمعة وفاة 66 مصابا بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 29.356.
كما أظهرت البيانات أن حصيلة الإصابات فى البلاد ارتفعت إلى مليونين و850 ألفا و930 إصابة بحلول اليوم الجمعة.
وقامت تركيا التى يبلغ عدد سكانها 83 مليون نسمة، بتطعيم نحو 10.87 مليون شخص منذ منتصف يناير، وتستهدف تطعيم 50 مليونا حتى الخريف المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تركيا تسجل أعلى زيادة يومية فى إصابات كورونا لهذا العام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.