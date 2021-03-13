مستشار الأمن الأمريكى : سنحاسب أى طرف يقوض خارطة الطريق فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى، محمد يونس المنفى، فى وقت سابق اليوم الجمعة، أنه سيتم توفير الظروف المناسبة للحكومة الجديدة لتباشر عملها بسرعة.

ودعا المنفى، فى لقاء صحفى، نقلته قناة "العربية- الحدث"، الليبيين للتسامح فيما بينهم لتحقيق التعايش السلمى، مشيرا إلى أن الجهد الأكبر سينصب خلال الفترة المقبلة على إجراء المصالحة الوطنية.

ومنح مجلس النواب الليبى بأغلبية الأعضاء الحاضرين الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء الماضى.

وصوت ملتقى الحوار السياسى الليبى فى فبراير، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة فى ليبيا بقيادة الدبلوماسى السابق محمد المنفى، رئيسًا للمجلس الرئاسى، وعبد الحميد دبيبة، رئيسًا للحكومة.

ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل، وفق المسار الذى ترعاه الأمم المتحدة.