بعد اتهامه بالتحرش الجنسى .. حاكم نيويورك يرفض الدعوات المطالبة باستقالته

جدة - نرمين السيد - ودعت ألكسندريا أوكاسيو كورتيز وجيرى نادلر وعدد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن نيويورك يوم الجمعة كومو للاستقالة.

واتهمت ست نساء غالبيتهن مساعدات سابقات كومو بسوء سلوكه الجنسى الذى تراوح بين أساليب الغزل الخفيف واللمس.

وفى اتصال مع الصحفيين جدد كومو البالغ 63 عاما نفيه لهذه الادعاءات وقال إن من "التهور والخطورة" أن يطالب بالاستقالة بهذا الشكل التعسفي.

وقال: "من حق النساء أن يتقدمن وأن يتم الاستماع إليهن وأنا أشجع ذلك تماما. لكن أود أيضا أن أكون واضحا: ما زال هناك سؤال عن الحقيقة. لم أفعل ما ينسب إلي".

وتأتى الدعوات الجديدة التى تطالب كومو بالاستقالة بعد يوم من إعلان المجلس التشريعى للولاية أنه سيحقق فى الادعاءات على كومو، بالتوازى مع تحقيق يقوده مكتب المدعية العامة لولاية نيويورك.