البرازيل تسجل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وتجاوز معدل الوفيات بفيروس كورونا فى البرازيل الـ2000 حالة لليوم الثالث على التوالي، فيما سجلت إصابات كورونا يوم الجمعة ثانية أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الوباء.
وبلغ إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى البرازيل 11 مليونا و363 ألفا و380 حالة، وحصيلة الوفيات 275 ألفا و105 حالات.
وتحتل البرازيل المركز الثانى عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات جراء فيروس كورونا، وسجلت ثالث أكبر حصيلة للإصابات فى العالم بعد الولايات المتحدة والهند.
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