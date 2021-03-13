مجلس الأمن يرحب بمنح الثقة لحكومة الدبيبة

رحب مجلس الأمن الدولي بمنح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الانتقالية الموحدة الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المكلفة قيادة البلاد إلى انتخابات مقررة أواخر العام الجاري.

وشدد مجلس الأمن على أهمية هذه الخطوة في العملية السياسية، كما أكد على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية على النحو المبين في خارطة الطريق، التي وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي.

وكانت حكومة الدبيبة نالت ثقة البرلمان بحصولها على 121 صوتا، من بين 132 نائبا حضروا الجلسة.

وعلى الصعيد الأمني، دعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وحثوا الدول الأعضاء على احترام التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والامتثال التام لقواعد الأمم المتحدة.

وأعاد أعضاء المجلس تأكيد التزامهم القوي بالعملية السياسية التي يقودها ويملكها الليبيون برعاية الأمم المتحدة، وبسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.

ودعوا جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية إلى ضمان تسليم سلس لجميع الاختصاصات والواجبات إلى الحكومة المؤقتة الجديدة.

كما دعا المجلس الحكومة المؤقتة المقبلة، إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية وحرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021، بما في ذلك الترتيبات لضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة.