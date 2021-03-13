كاسياس وسارة.. نبأ حزين بعد حب 12 عاما

أعلن أسطورة حراسة المرمى في ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس، الجمعة، الانفصال عن زوجته سارة كاربونيرو، بعد زواج استمر 5 سنوات وقصة حب عمرها 12 عاما.

وجاء إعلان كاسياس وسارة، وهي صحفية رياضية، ليؤكد تكهنات أشارت سابقا إلى انفصالهما. وقال الاثنان في بيان: "اليوم حبنا كشريكين يأخذ منحى جديدا. سوف نستمر معا في مهامنا كآباء مخلصين" لطفليهما مارتين (7 سنوات) ولوكاس (4 سنوات). وتابعا: "إنه قرار اتخذناه باتفاق متبادل. سيبقى الاحترام والمودة والصداقة دائما. أولويتنا هي مشاركة رفاهية طفلينا وحمايتهما حتى يكبرا في بيئة مستقرة وصحية." وختم الاثنان بيانهما المصحوب بصورة بالأبيض والأسود، بطلب احترام خصوصيتهما. وخرجت علاقة كاسياس وسارة إلى العلن عام 2009، حتى تزوجا في 20 مارس من عام 2016.

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