عودة الجمهور إلى الدوري الإنجليزي.. تفاصيل الأعداد والمواعيد

قال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ريتشارد ماسترز، الجمعة، إنه من المخطط استقبال نحو 10 آلاف متفرج في الملاعب في آخر جولتين من المسابقة هذا الموسم.

وحددت الحكومة البريطانية الشهر الماضي تخفيضا من 4 مراحل على القيود المفروضة في البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار المرحلة الثالثة من "خريطة الطريق" التي وضعتها الحكومة، ستتمكن الملاعب الكبيرة للغاية بداية من 17 مايو المقبل، في حال استيفاء كافة الشروط، من استقبال ما يصل إلى 10 آلاف متفرج، أو 25 بالمئة من سعة الملعب، أيهما أقل.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن ماسترز قوله: "نأمل أن تشهد آخر جولتين من هذا الموسم حضور ما يصل إلى 10 آلاف متفرج في كافة المباريات. يتعين علينا تجاوز تلك الخطوات الأولية في خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة للوصول إلى المرحلة التي ستعود فيها الجماهير للملاعب، لذلك نأمل في أن تكون هذه نهاية رائعة للموسم".

وستقام الجولتان الأخيرتان من الموسم في 15 و23 مايو المقبل.

وقال ماسترز إن توقف موسم 2019-2020 وغياب الجماهير بسبب أزمة "كوفيد 19" تسبب في تكلفة باهظة.

واستقبلت بعض الملاعب في إنجلترا عددا محدودا من الجماهير لفترة قصيرة في ديسمبر الماضي، لكن الحكومة فرضت إغلاقا جديدا بعد موجة جديدة من الإصابات بكورونا.

وأضاف ماسترز: "قرب نهاية هذا الموسم، ستصل الخسائر إلى نحو ملياري جنيه إسترليني (2.78 مليار دولار) منذ بداية الجائحة في إيرادات المباريات والبث التلفزيوني. واصلت الأندية الاستثمار في تشكيلتها، لكن في النهاية كلما قلت الأموال التي تجنيها اللعبة والأندية سيقل ما يتم إنفاقه على المدى القصير".

وفي حال سار برنامج التطعيم ضد الفيروس في بريطانيا وفقا للخطة، فإن ماسترز سيشعر بالتفاؤل بشأن عودة كرة القدم في البلاد إلى طبيعتها الموسم المقبل.

وأوضح: "مع بداية الموسم المقبل، هدفنا عودة الجماهير للملاعب بالكامل، وتوفر لنا خريطة الطريق التي وضعتها الحكومة هذه الفرصة".