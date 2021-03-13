فرنسا تتخطى حاجز الـ90 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة فى بيان رسمى، إن إجمالى عدد الوفيات وصل إلى 90.146 أما عدد المصابين فوصل إلى 4.015.560 بعد تسجيل 25.229 حالة جديدة.

هذا ووصل عدد المصابين الذين يتواجدون حاليا فى العناية المركزة إلى 4.033 وهو أعلى رقم يتم تسجيله منذ الـ26 من شهر نوفمبر الماضى.