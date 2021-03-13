زلزال بقوة 4.7 درجة فى مقدونيا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن مركز الهزة كان على بعد 18 كم عن مدينة غوستيفار التى يبلغ عدد سكانها أكثر من 35 ألف شخص شمال غربى البلاد، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أى معلومات عن وقوع دمار أو سقوط ضحايا بشرية أو إصابات نتيجة الهزة.