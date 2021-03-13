أمريكا تتيح اللجوء المؤقت لمواطنى ميانمار المتواجدين على أراضيها

جدة - نرمين السيد - وقال مايوركس فى بيان: "بسبب الانقلاب العسكرى والعنف الوحشى الذى تستخدمه قوات الأمن ضد المدنيين، يعانى شعب ميانمار من أزمة إنسانية معقدة ومتفاقمة فى أجزاء كثيرة من البلاد"​​​.

وأضاف: "بعد دراسة متأنية لهذا الوضع المحزن، وضعت ميانمار على قائمة الحماية المؤقتة حتى يتمكن مواطنوها من البقاء مؤقتًا فى الولايات المتحدة".