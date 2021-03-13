جدة - نرمين السيد - وقال مايوركس فى بيان: "بسبب الانقلاب العسكرى والعنف الوحشى الذى تستخدمه قوات الأمن ضد المدنيين، يعانى شعب ميانمار من أزمة إنسانية معقدة ومتفاقمة فى أجزاء كثيرة من البلاد".
وأضاف: "بعد دراسة متأنية لهذا الوضع المحزن، وضعت ميانمار على قائمة الحماية المؤقتة حتى يتمكن مواطنوها من البقاء مؤقتًا فى الولايات المتحدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تتيح اللجوء المؤقت لمواطنى ميانمار المتواجدين على أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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