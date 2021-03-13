الاتصالات الأمريكية تصنف 5 شركات صينية بأنها تمثل تهديدًا للأمن القومى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت اللجنة، وهى الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات الأمريكية، أن الشركات هى: "هيتيرا كوميونيكيشنز" و"هانجزو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجى" و"داهوا تكنولوجى"، بالإضافة إلى كبرى شركات تصنيع الهواتف الذكية وموردى معدات الشبكات هواوى و"زد تى آى"، اللتين تأثرتا بالفعل بشدة بالعقوبات الأمريكية.

وفى بيان لها، أمس الجمعة، قالت جيسيكا روزنورسيل، رئيسة اللجنة الاتحادية للاتصالات بالإنابة: "هذه القائمة هى خطوة كبيرة نحو استعادة الثقة فى شبكات اتصالاتنا"، لافتة إلى أن "الأمريكيين يعتمدون على شبكاتنا أكثر من أى وقت مضى فى العمل أو الذهاب إلى المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية، ونحن بحاجة إلى الوثوق فى أن هذه الاتصالات آمنة وسالمة".

وتابعت روزنورسيل: "توفر هذه القائمة توجيها مفيدًا يضمن أنه نظرًا لبناء شبكات الجيل التالى فى جميع أنحاء البلاد، فإنها لا تكرر أخطاء الماضى أو تستخدم معدات أو خدمات تشكل تهديدًا للأمن القومى للولايات المتحدة أو أمن وسلامة الأمريكيون".