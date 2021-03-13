ألمانيا تسجل 12.674 إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، اليوم السبت، تسجيل 12.674 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات المؤكدة فى البلد الأوروبى إلى 2.558.455 إصابة.





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