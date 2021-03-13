إسرائيل تخفف قيود كورونا على الحدود البرية

أعلنت السلطات الإسرائيلية الجمعة تخفيفا للقيود على الحدود البرية مع الأردن ومصر التي كانت أغلِقت منذ نهاية كانون الثاني/يناير في محاولة لوقف انتشار جائحة كوفيد-19.

وبحسب بيان أصدرته الحكومة، سيتمكن نحو 700 أردني يعملون في قطاع الفنادق في منتجع إيلات على البحر الأحمر في أقصى جنوب إسرائيل، من دخول الأراضي الإسرائيلية.

وقال البيان إن هؤلاء الموظفين سيتوجب عليهم الخضوع لفحص وباء كورونا عندما يدخلون الأراضي الإسرائيلية على أن يبقوا لاحقا في الحجر الصحي.

ولم يُحَدّد موعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.

وفي إطار تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا، قررت الحكومة الإسرائيلية أيضا السماح للدبلوماسيين باستخدام نقاط العبور في طابا مع مصر وعلى الحدود بين الأردن وإسرائيل.

وعانى اقتصاد إيلات الذي يعتمد كثيرا على السياحة المحلية والدولية، بشكل كبير بسبب الوباء.

وفي اطار الرفع التدريجي للإجراءات المتخذة لمكافحة كوفيد-19، تعيد إسرائيل على مراحل فتح فنادقها ومطاعمها وحاناتها ومقاهيها إضافة إلى شركات أخرى، ولكن فقط للأشخاص الذين تم تطعيمهم.

وسجلت إسرائيل حتى الجمعة، رسميًا 815462 إصابة بالفيروس، بينها 5975 حالة وفاة.