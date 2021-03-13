كارتيرون يكشف سبب عودته للزمالك.. "استغنيت عن الأموال"

كشف المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مساء الجمعة، عن الأسباب التي دفعته للعودة لتدريب نادي الزمالك، بعد 6 أشهر فقط من رحيله.

وكان الزمالك قد قرر إعادة تعيين كارتيرون، بشكل مفاجئ، الخميس، بديلا للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو بعد نحو 6 أشهر من التعاقد معه.

وقال كارتيرون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، إنه وافق على العودة للزمالك من أجل رد الجميل للنادي الذي حقق معه نجاحات في الفترة السابقة.

ووجه كارتيرون رسالته لجماهير الزمالك، مؤكدا سعادته بالعودة مرة أخرى من أجلهم، مشددا على أنه تنازل عن الاستمرار في السعودية "بمقابل أكبر" من أجل العودة لنادي الزمالك.. قائلا: "عدت للزمالك للبطولات".

وقال كارتيرون: "لا خلاف أن الزمالك يملك إمكانيات فنية رائعة، وكل عناصر الفريق على أعلى مستوى. هدفي الآن هو مساعدة الفريق على العودة للطريق الصحيح وتحقيق البطولات".

وتابع: "مهمتي ليست فنية فقط، لكن ما يهمني هو استعادة الروح المفقودة في الفريق وهذا ما قلته للاعبين خلال اجتماعي معهم اليوم وواثق بأنهم سيساعدونني على تنفيذ ذلك".

وأشار المدير الفني إلى أن المنافسة في دوري أبطال إفريقيا لا تزال قائمة، والفريق يمتلك إمكانيات فنية تجعله قادرا على تخطي المرحلة الحالية.

وأكد كارتيرون، أن انطلاقة الزمالك ستكون من لقاء الترجي التونسي الذي يعتبره أحد أقوى الفرق في إفريقيا من الناحية الفنية والبدنية، لكن بالروح والعزيمة يستطيع الزمالك الفوز وخاصة وأن الفريق ليس لديه مشكلة فنية.