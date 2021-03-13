إثيوبيا ترد على تقرير أمريكا بشأن التطهير العرقى فى تيجراى

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم السبت، عن رفضها للاتهامات الأمريكية بشأن الوضع فى إقليم تيجراى وارتكاب جرائم تطهير عرقى فى الإقليم الذى تسكنه عرقية من أغلبية التيجراى.





ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، قالت الخارجية الإثيوبية، إن الاتهامات الأمريكية بوجود تطهير عرقى فى تيجراى لا أساس لها من الصحة. وأعلن الدبلوماسى الإثيوبى برهانى كيدان ماريام، نائب البعثة الدبلوماسية فى الولايات المتحدة، استقالته، يوم الأربعاء الماضى، على خلفية الصراع الدائر فى منطقة تيجراى. وقال كيدان ماريام فى خطاب مفتوح: "أستقيل من منصبى احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية فى تيجراى، واحتجاجا على كل القمع والدمار الذى تمارسه الحكومة على بقية إثيوبيا".

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