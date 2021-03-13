ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال بنجامين كرامب، محامى أسرة فلويد، إن "الاتفاق هو أكبر تسوية قبل المحاكمة فى دعوى قتل خطأ بالتاريخ الأمريكى"، حيث بدأت محاكمة الضابط المتهم بالقتل قبل أيام.
وكان الضابط المتهم يحتجز فلويد مساء 25 مايو الماضى، للاشتباه فى استخدامه ورقة نقدية مزيفة فئة 20 دولارًا، لشراء سجائر.
وتوفى الأمريكي الأسود فلويد، 46 عامًا، بعدما جثم الضابط الأبيض بشرطة منيابوليس ديريك تشوفين، بركبته على رقبته لمدة 9 دقائق تقريبًا.
وصور أحد المارة استغاثات فلويد البائسة طلبًا للنجدة، وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، وكان الشرارة التى أشعلت واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية ضد العنصرية فى تاريخ الولايات المتحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعويض 27 مليون دولار لأسرة جورج فلويد الذى قتلته الشرطة الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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