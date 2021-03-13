تعويض 27 مليون دولار لأسرة جورج فلويد الذى قتلته الشرطة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وافقت مدينة منيابوليس الأمريكية، أمس الجمعة، على دفع 27 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائية رفعتها أسرة جورج فلويد على خلفية وفاة الشاب الأمريكى من أصل إفريقى وهو فى قبضة الشرطة، وهى القضية التى أثارت احتجاجات واسعة بأنحاء الولايات المتحدة ضد التمييز العنصرى ووحشية قوات الأمن.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال بنجامين كرامب، محامى أسرة فلويد، إن "الاتفاق هو أكبر تسوية قبل المحاكمة فى دعوى قتل خطأ بالتاريخ الأمريكى"، حيث بدأت محاكمة الضابط المتهم بالقتل قبل أيام.

وكان الضابط المتهم يحتجز فلويد مساء 25 مايو الماضى، للاشتباه فى استخدامه ورقة نقدية مزيفة فئة 20 دولارًا، لشراء سجائر.

وتوفى الأمريكي الأسود فلويد، 46 عامًا، بعدما جثم الضابط الأبيض بشرطة منيابوليس ديريك تشوفين، بركبته على رقبته لمدة 9 دقائق تقريبًا.

وصور أحد المارة استغاثات فلويد البائسة طلبًا للنجدة، وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع، وكان الشرارة التى أشعلت واحدة من أكبر الحركات الاحتجاجية ضد العنصرية فى تاريخ الولايات المتحدة.