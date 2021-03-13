السودان: سندافع عن حقوقنا بكل السبل المشروعة إذا فشلت مفاوضات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الرى السودانى الدكتور ياسر عباس، اليوم السبت، من أن إثيوبيا تحاول إقحام ملف تقاسم المياه إلى مفاوضات سد النهضة، مؤكدًا أن غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبى.





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