7 قتلى و50 جريحًا فى انفجار سيارة مفخخة غرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أوضح سيد عبد الواحد قتالى، حاكم ولاية هيرات الأفغانية، أن هناك نساء وأطفال بين القتلى، لافتًا إلى أن 53 على الأقل بينهم مدنيون وأفراد من قوات الأمن أصيبوا فى الانفجار المدوى.

وقال قتالى، إن أضرارًا لحقت أيضا بعشرات المنازل والمتاجر القريبة، حيث هرع رجال الإنقاذ إلى موقع الانفجار لمساعدة العديد من المحاصرين تحت الأنقاض.

ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن التفجير، فيما يلقى مسؤولون محليون باللائمة على جماعة حركة طالبان الإرهابية التى تسعى للسيطرة على أفغانستان.