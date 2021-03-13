ألمانيا تسجل 12674 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات نشرها معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في ألمانيا زاد 12674 ليصل إلى مليونين و 558455.
كما أظهرت الأرقام أن حالات الوفاة زادت 239 لتصل إلى 73301 وفاة.
وكان رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن ألمانيا في بداية موجة ثالثة من جائحة كورونا، وحذر من أن عدد الإصابات مرتفع منذ فترة ويتعين خفضه.
وذكر وزير الصحة ينس سبان أن على ألمانيا أن تستعد لبضعة أسابيع صعبة مع بدء الموجة الثالثة.
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