عاجل.. إصابة عدد من خفر السواحل الإيرانى فى هجوم محتجين بمحافظة هرمزجان

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إيرانية، إن محتجين هاجموا مركزًا لخفر السواحل بمحافظة هرمزجان جنوبى إيران، اليوم السبت.



جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام إيرانية، إن محتجين هاجموا مركزًا لخفر السواحل بمحافظة هرمزجان جنوبى إيران، اليوم السبت. ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، أصيب عدد من أفراد خفر السواحل الإيرانى جراء هجوم المحتجين فى هرمزجان.

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