بالفيديو.. عاصفة رملية تحول سماء السعودية إلى "الأحمر"

اجتاحت عاصفة رملية، مساء الجمعة، مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية وأدت إلى انعدام الرؤية تماما، وحولت السماء إلى اللون الأحمر.
ووفقا للمركز الوطني للأرصاد في المملكة، وصلت سرعة الرياح السطحية مع العاصفة إلى أكثر من 55 كيلومترا في الساعة.
وأشار المركز إلى أن العاصفة غطت "الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والعديد والقطيف والنعيرية وبقيق وحفر الباطن ورأس تنورة وقرية العليا".
وأضاف "بدأت العاصفة من الساعة العاشرة من مساء الجمعة، واستمرت حتى الساعة الثانية من صباح السبت".
وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي كثافة الغبار والأتربة وتصاعدها بشكل كبير فوق المناطق السكنية في المدينة، حتى تحول لون الهواء إلى الأحمر.
من جانبه، نشر عبد الله المسند أستاذ الجغرافيا بجامعة القصيم فيديو لمدينة عرعر، وأوضح فيه أن مدى الرؤية الأفقية بلغ صفر.
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