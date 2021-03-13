بـ75 غارة.. الطيران الروسى يستهدف مسلحى داعش فى البادية السورية

وبحسب المرصد، لا تزال القوات السورية تواصل عمليات البحث عن خلايا التنظيم فى عدة قطاعات من البادية السورية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ورصد المرصد السورى لحقوق الإنسان، أمس الجمعة، تنفيذ المقاتلات الروسية نحو 25 غارة جوية على مناطق انتشار تنظيم داعش ضمن مثلث حلب حماة الرقة، وعند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور فى البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية.
وكان المرصد السورى أشار فى 10 مارس إلى طلعات جوية مستمرة للطائرات الحربية الروسية على البادية السورية، وسط تنفيذها لغارات مكثفة تستهدف مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابى وكهوف يتحصن فيها التنظيم، ضمن منطقة مثلث حلب حماة الرقة، وتحديداً فى بادية آثريا والرهجان بالإضافة لبادية الرقة وعند الحدود الإدارية بين دير الزور والرقة.
وأشار المرصد إلى أن الطائرات الروسية شنت، منذ صباح اليوم، أكثر من 55 غارة جوية، ما أدى إلى مقتل 12 من عناصر التنظيم، بالإضافة إلى تدمير آليات وإلحاق الضرر بكهوف ومغارات، ما يرفع عدد قتلى التنظيم الإرهابى إلى 43 عنصرًا خلال أكثر من 280 غارة جوية روسية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
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